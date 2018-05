Charline Mathias gëtt iwwer 800 Meter déi 7. zu Rehlingen (21.05.2018) Mam Charline Mathias a mam Christophe Bestgen waren e Sonndeg zwee Liichtathlete bei engem internationale Meeting zu Rehlingen am Saarland am Asaz.

Nodeems d'Charline Mathias leschte Sonnden zu Pliezhausen den nationale Rekord iwwert 1.000 Meter verbessert huet, ass d'Olympionikin e Sonndeg zu Rehlingen seng éischten 800 Meter vun der Saison gelaf. E Charline Mathias, deem säin Objektiv d'Europameeschterschaften am August zu Berlin sinn.Vun Ufank u konnt si den Tempo vun deene Beschte mathalen a sech ronderëm d'Positioune 5 a 6 ophalen, dat fir sech sech eng gutt Ausgangspositioun erauszeschaffen. Ma an de leschten 200 Meter konnt si de Rhythmus vun deene Beschten awer net méi matgoen. Um Enn leeft d'Charline Mathias als 7. iwwert d'Arrivée an enger Zäit vun 2 Minutten, 4 Sekonnen a 5 Honnertstel. Domadder louch si awer 3 Sekonne vun hirer perséinlecher Beschtzäit ewech. D'Course gouf vun der Belsch Renee Eykens gewonnen.An och de Christophe Bestgen vum CSL ass iwwer 800 Meter un den Depart gaangen, fir sech fir d'Championnater vun de klenge Staaten, Ufank Juli a Liechtenstein, ze qualifizéieren. Hien huet sech awer schwéier gedoe mat deenen Beschte matzehalen. Bei hallwer Course louch hien u virleschter Positioun. Um Enn gëtt hien den 10. an 1 Minutt, 56 Sekonnen a 24 Honnertstel. D'Course kroopt sech de Kenianer Cornelius Tuwei an 1 Minutt a 46 Sekonnen.Nächste Samschden ass d'Charline Mathias bei enger Kompetitioun zu Oordegem an der Belsch am Asaz.