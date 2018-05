© twitter/VFL Wolfsburg

Nodeems de VFL Wolfsburg sech am Allersmatch leschten Donneschdeg doheem mat 3:1 géint Kiel behaapte konnt, hu si e Méindeg alles dru gesat, fir dëse Virsprong net méi hier ze ginn an esou och d'nächst Saison éischtklasseg spillen ze kënnen.Wolfsburg huet e Méindeg den Owend zu Kiel och déi éischt Akzenter gesat. D'Gäscht waren nämlech ee gutt Stéck besser sortéiert, ewéi d'Ekipp vu Kiel. An der 3. Minutt ass Wolfsburg eng éischte Kéier geféierlech virum Kieler Gol opgetaucht. No engem Fräistouss vun der rietser Säit vum Arnold huet den Uduokhai de Ball nëmme knapps laanscht de Potto geschoss.Wolfsburg huet op Pressing gesat, ma Kiel konnt sech hei awer gutt behaapten an hat an der 9. Minutt eng Äntwert fir de VfL. De Weilandt ass iwwer riets gaangen, huet de Ball an d'Mëtt bruecht op den Ducksch, ma de Buteur vu Kiel huet de Gol knapps verpasst.Wolfsburg hat d'Partie an der Ufanksphas gréisstendeels am Grëff, mee zu hirem Nodeel huet sech d'Partie iwwer wäit Strecke just am Mëttelfeld ofgespillt.An der 16. Minutt hunn déi Wolfsburger dunn eng éischte Kéier gefeiert, dat awer net laang, well de Gol vum Malli sollt um Enn net zielen. De Videobeweis huet gegraff an esou stoung et nach ëmmer 0:0.Dono ass Kiel dunn awer ëmmer besser an d'Partie komm, Wolfsburg war immens passiv, ma si stoungen hannen awer nach ëmmer gutt, esou dass dee ville Ballbesëtz Kiel net wierklech gehollef huet. Et ass mat engem 0:0 an d'Paus gaangen.Och nom Säitewiessel war Kiel weiderhin engagéiert an och déi dominant Ekipp, mee si sinn net wierklech geféierlech ginn, dat well d'Defense vu Wolfsburg einfach immens routinéiert verteidegt huet.Kiel huet et nawell weider probéiert, de Schindler an den Ducksch hunn eng flott Une-deux gespillt, mee de uschléissende Schoss vum van den Bergh gouf geblockt, also keng Gefor fir de Casteels am Gol vun de Gäscht.Wolfsburg huet sech dunn drop konzentréiert, esou vill Zäit ewéi méiglech vun der Auer ze huelen.An der 75. Minutt dunn de Schock fir d'Haushären. No engem Corner vum Arnold kënnt de Knoche un de Ball an den Defenseur vu Wolfsburg huet de Ball aus kuerzer Distanz an de Gol gekäppt. Deen Ament huet Kiel elo op d'mannst 3 Goler gebraucht, fir eng Verlängerung ze erzwéngen.De Rafael Czichos konnt an der 86. Minutt zwar nach ausgläiche fir Kiel, mee dëse Gol sollt wéinst dem Videobeweis net zielen. Domat sollt et fir Kiel net duergoen, fir den Opstig an déi 1. Bundesliga ze packen an esou bleift Wolfsburg an der 1. Bundesliga.