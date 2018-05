© afp

De 46 Joer ale Spuenier ass keen onbekannten an der Futtball-Welt. Hien huet an de Joren 2014, 2015 an 2016 dräimol hannertenee mat Sevilla d'Europa League gewonnen. Do virdru war hie schonns beim FC Valencia a bei Spartak Moskau engagéiert. Elo zulescht souz hien zu Paräis op der Trainerbänk an ass mam PSG och franséische Champion ginn.An de leschten Deeg gouf et jo Spekulatiounen doriwwer, dass de fréiere Spiller vun Arsenal, de Mikel Arteta den Trainerposten iwwerhuele soll. Ewéi déi spuenesch Zeitung "Marca" schreift, soll ee sech zu London awer géint den Arteta entscheet hunn, dat well dem 36 Joer ale Spuenier déi néideg Erfarung géing feelen.