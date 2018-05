De Buffon wëll seng Decisioun nach dës Woch offiziell maachen. Hie bräicht elo mol e bëssen Zäit fir erofzekommen a sech ze sammelen. Mat 40 Joer wéilt hie sou eng wichteg Decisioun net aus der Emotioun eraus huelen.De Buffon war vun 2001 u bei der Juve an huet do 9 mol de Championstitel gewonnen. De Weltmeeschter vun 2006 hat awer nach oppe gelooss, ob hien eng nei Erausfuerderung sicht, oder ob hien seng Futtballsschong wäert un den Nol hänken. Déi Decisioun schéint dann elo gefall ze sinn, an et geet wuel just nach ëm Detailer.Bei der Presentatioun vum neien Trainer Thomas Tuchel, wollt deen nach keen Transfert vum Buffon bei de PSG bestätegen.