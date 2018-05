Lëtzebuerger Basketspillerin am Ausland Nadia Mossong wënnt mat Pallacanestro Bolzano déi 1. Finall

D'Nadia Mossong huet mat sengem Veräin Pallacanestro Bolzano, also Bozen, déi éischt Finall an der Serie B an Italien mat 50 op 35 géint Parma gewonnen.

Vun RTL