© twitter/Chris Philipps

Et war den 13. Championstitel fir Legia Warschau, ma deen éischte fir de Lëtzebuerger Nationalspiller a senger Profi-Karriär. Am Wanter war de Chris Philipps vu Metz op Warschau gewiesselt an zanterhier konnt hie sech iwwer 2 Titele freeën an huet déi grouss Chance, fir sech mat Legia Warschau fir d'Champions League ze qualifizéieren.Reegelméisseg packt de polnesche Champion et och an d'Champions League an hei ware si souguer bei engem Rekordmatch dobäi. Den 22. November 2016 hu si géint Borussia Dortmund gespillt an dat ass bis haut dee golräichste Match, deen et jee an der Champions League gouf. Dortmund konnt hei mat 8:4 gewannen. De polnesche Champion kéint och an der Saison 2018/2019 an der Champions League spillen, si mussen awer an der 2. Qualifikatiounsronn ufänken.Deementspriechend grouss war och d'Freed bei de Spiller an de Fans, déi zesumme richteg uerdentlech gefeiert hunn.

Flott Impressioune vun der Champions-Feier