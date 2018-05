© Val Wagner

Fir d'Lëtzebuerger Dammen, déi en Dënschdeg zu Baku 3:0 gewonnen hunn, war et déi zweete Partie an der lafender Qualifikatioun fir d'Europameeschterschaften. Den éischte Match hate si zu Munneref mat 1:3 géint Däitschland verluer. D'Sarah de Nutte, d'Ni Xia Lian an d'Danielle Konsbruck hate géint den Aserbaidschan awer kaum Problemer. D'Lëtzebuerger Dammen hunn an den 3 Eenzel nëmmen ee Saz verluer.Den Owend um 17.00 Auer spillen dann nach d'Lëtzebuerger Hären zu Moskau géint Russland.