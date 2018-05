Sport: Am meeschte gelies

Nodeems d'Magaly Meynadier 2016 vun de Musel Pikes op Saarlouis gewiesselt ass, spillt si nächst Saison elo fir TH Wohnbau Angels. No der Saison an Däitschland war si jo kuerz zeréck bei d'Musel Pikes komm.Elo zitt et déi 16 Joer al Basketspillerin op Nördlingen, wou si emol ee Kontrakt vun engem Joer ënnerschreift.