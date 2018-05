Um Samschdeg fänkt am Tennis d'Interclub-Championnat un.

Damme vun der Schéiss bei hirer Victoire 2017. © Jang Mathes





Déi 8 bescht Ekippe sichen an den nächste Wochen de Champion. Souwuel bei den Dammen, wéi och bei den Häre geet d'Schéiss all Kéier als Titelverdeedeger an d'Course.

D'Finall tëscht dem Tabellenéischten an Tabellenzweete gëtt de 14. Juli op der Anlag vum TC Nordstad gespillt. Genee wéi och schonn 2017 däerf och dës Saison nëmmen 1 joueur assimilié pro Ekipp spillen.



De komplette Spillplang fannt Dir um Internetsite vun der FLT.



Bei den Häre spillt e Samschdeg de Moien um 10 Auer scho Bieles géint d'Schéiss. Um 14 Auer sinn et d'Matcher Schëffleng géint den Houwald, Spora géint Dikrech a Gréiwemaacher géint Gaasperech.

An net nëmmen als Titelverdeedeger, ma och all Kéier nees als Favorit geet d'Schéiss un den Depart. Bei der Ekipp aus dem Kräizgrëndchen geet een op jiddwerfalls mat der néideger Confiance an dës Kompetitioun, sou d'Claudine Schaul Directeur Sportif vun der Schéiss.

Och fir de Gilles Kremer, Spiller vun der Schéiss, ass kloer, wat Mëtt Juli soll erauskommen: Den Titel. De fréiere Profi an Davis-Cup-Spiller, weess awer och, datt d'Konkurrenz net schléift an d'Spora en haarde Konkurrent wäert sinn.

Och bei den Dammen gesäit d'Claudine Schaul d'Spora als stäerksten Konkurrent.

Wéi bei den Häre vun der Schéiss hunn och d'Damme mat Anne Kremer, Claudine Schaul oder och nach Eleonora Molinaro dee gesonde Mix aus Erfarung a Jugend. Lo waart um Samschdeg emol mat Péiteng e Géigner op d'Schéiss, deen een eescht muss huelen.

Da sinn et bei den Dammen och nach d'Matcher Schëffleng géint den Houwald, Stengefort géint Gréiwemaacher a Bouneweg géint d'Spora. D'Matcher fänken um 14 Auer un.