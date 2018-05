X

Pénktlech um 19.30 Auer huet den Alex Kruger d'Partie tëscht dem FF Norden 02 (12. an der Éierepromotioun) a Koeppchen Wuermer (2. an der 1. Divisioun, 2. Bezierk) ugepaff.Et war eng relativ nervös Ufanksphas zu Lëntgen, béid Ekippe wollten an der Ufanksphas net vill riskéieren an esou huet sech ee Groussdeel vun der Partie am Mëttelfeld ofgespillt. An der Ufanksvéierelstonn konnt keng vu béide Formatioune sech eng gutt Geleeënheet erausspillen.An der 17. Minutt hat den FF Norden 02 dunn déi éischt gutt Méiglechkeet vun der Partie. No enger flotter Kombinatioun iwwer Hentz an Alili stoung den Alili eleng virum Martins Fontes, ma de Golkipp vu Wuermer konnt de Ball paréieren.An der 25. Minutt huet dunn awer fir den FF Norden d'Lat missen duerhalen. Nodeems de Kopecky de Polidori, dee soss eleng Richtung Gol gelaf wier, gefoult hat, huet de San Andres de Fräistouss op d'Lat geschoss.Elo war d'Partie och offensiv lancéiert, béid Ekippen hu méi riskéiert an d'Ekipp vu Wuermer krut lues a lues d'Iwwerhand.Et war och d'Ekipp vu Wuermer, déi déi nächst ganz gutt Geleeënheet hat. De Polidori ass iwwer déi riets Säit gaangen an huet de Ball an d'Mëtt op den Mroch ginn, ma de Rickal huet dem Mroch säi Schoss aus kuerzer Distanz mam Fouss deviéiert.Den Engagement vu Wuermer gouf an der 37. Minutt belount. Den Neves huet sech op riets géint de Mendes behaapt a mat engem richtege Sonndesschoss aus ronn 18 Meter de Ball uewen onhaltbar an de Wénkel geschoss.Mat der verdéngter 1:0-Féierung ass et an d'Paus gaangen.Den FF Norden ass engagéiert aus der Kabinn komm an hat no 51 Minutten och eng ganz gutt Geleeënheet. De Yougbare ass op riets lancéiert ginn an huet de Ball op den éischte Potto ginn, ma dem Mhibik säi Kappball ass laanscht de Gol gaangen.Ronn 4 Minutte méi spéit koum dunn awer d'Reaktioun vu Wuermer, den Neves ass iwwert déi riets Säit gaangen an huet de Ball schaarf an d'Mëtt ginn an do huet fir d'éischt de Polidori geschoss an dono den Mroch per Fallrückzieher, mä béid Kéier ass de Ball net eragaangen.An der 57. Minutt gouf den FF Norden dunn äiskal erwëscht. D'Spiller vu Wäiswampech-Hëpperdang hätte gären, nodeems den Mhibik gefall war, en Eelefmeter gehat, ma am Géigenzuch huet den Mroch op där anerer Säit eng Flank an d'Mëtt bruecht, de Polidori stoung ganz eleng an huet de Ball an de Gol geschoss zur 2:0-Féierung.Den Norden huet awer reagéiert a konnt sech séier weider Chancen erausspillen, ma den Mhibik huet iwwert de Gol geschoss.Déi 1.089 Spectateuren zu Lëntgen hunn no knapp enger Stonn e weidere Gol vu Wuermer gesinn. No enger Konterattack huet den Neves de Ball flaach an d'Mëtt op den Mroch ginn, deen aus kuerzer Distanz op 3:0 erhéicht huet.An der 86. Minutt huet Wuermer du souguer nach de 4:0 geschoss - de Polidori verwandelt e Konter. Säi Schoss war och nach ofgefälscht ginn an ass dunn iwwer de Keeper geflunn an am Gol gelant.Virdru war de Match wéinst engem Bengalo kuerz ënnerbrach ginn.An der 1. Minutt vun der Nospillzäit ass dunn awer nach den Éieregol fir den FF Norden 02 gefall, wéi den Nurkovic e Corner vum Alili eragekäppt huet.Ongeféier vun der 55. Minutt un huet et zu Lëntgen zolidd gereent.Deen anere Barragëmatch tëscht Éierepromotioun an 1. Divisioun ass ewell den Donneschdeg: Zu Kielen spillen um 19.30 Auer den FC Mamer 32, 11. aus der Promotioun, géint den FC Luerenzweiler, 2. am 1. Bezierk vun der 1. Divisioun.E Freideg kämpfen da Rouspert a Käerjeng ëm eng Plaz an der BGL Ligue: Rouspert als 12. aus der BGL Ligue an d'UN Käerjeng 97 als 3. aus der Éierepromotioun.