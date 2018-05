Sport: Am meeschte gelies

Déi fréier Presidenten Zwanziger an Niersbach an de Fonctionnaire Schmidt sinn offiziell wéinst Steierhannerzéiung ugeklot ginn.Et geet ëm d'Futtball-WM 2006 an Däitschland.Nodeems Däitschland den Zouschlag krut, solle 6,7 Milliounen Euro un de fréiere Chef vun Adidas reverséiert gi sinn. Deen hat dee Betrag 2002 dem WM-Chef-Organisateur Franz Beckenbauer geléint.Déi 3 elo Ugeklote sollen dat Geld um Enn falsch versteiert hunn.