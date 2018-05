Mam Gewënner vun der Rally Portugal an dem aktuellen éischten an der WM, ass de Serge Pauly mat iwwert de Parcours vu Fafe gefuer.

Onboard mam Rallye-Pilot Thierry Neuville (24.05.2018) De Serge Pauly hat d'Chance, nieft dem Thierry Neuville dierfte Plaz ze huelen an e puer Kilometer dierfte mat him ze fueren.

De Belsch Thierry Neuville op Hyundai huet e Sonndeg de Rallye duerch Portugal gewonnen. De Serge Pauly war fir eis op der Plaz. Fir de sportleche Resumé op der enger Säit a fir eng ganz besonnesch Aventure op der anerer Säit. Hien wollt erausfannen, wéi sech esou eng Rallyespéciale an engem moderne „World Rallye Car“ iwwerhaapt ufillt an hat dofir e ganz spezielle Rendez-vous op enger ganz spezieller Plaz.



Rally Portugal: Co-Drive mam Thierre Neuville



Et ass den Dag no der Rallye Portugal. Moies fréi. An enger Wiss an der Géigend vum Duerf Fafe. Sonndes stoungen hei nach eng 50.000 Leit an den Hiwwelen, fir déi beschte Vue op e klenge stëbsege Feldwee ze hunn. E puer Fans mat belschem Fändel si wéi et schéint vun deem Spektakel nach iwwreg bliwwen. Si hu matkritt, dass hiren nationale Star Thierry Neuville nom Rallye hei nach Tester fuere soll.

An effektiv, de Rallyesauto steet scho prett, d'Mecaniciene kontrolléiere de Loftdrock, loossen de Motor scho waarm lafen. Den Thierry Neuville ass dogéint nach net ganz waarm. Hie krut no senger Victoire bei der Rallye duerch Portugal net vill ze schlofen. Mä dat wier kee Problem, probéiert hie mech ze berouegen. Hie wier et gewinnt, dass seng Nuechten op engem Rallyeweekend zimlech kuerz wieren. Hien ass ganz entspaant, d’Labberheet vun engem Vainqueur. Et läit e perfekte Weekend hannerun him, hien ass elo och éischten an der Weltmeeschterschaft.





Fir vill Spectateuren ass d’Rallye ronderëm Portugal eng vun deene flottsten am Kalenner. De Pilot aus Sankt-Vith gesäit dat awer trotz senger Victoire e bësse méi nuancéiert. Fir hien ass et net déi schéinste Rallye, mä eng Rallye wou awer vill Fans sinn. Et ass och eng ganz schwiereg Etapp, grad bei verschiddene Passagen. Dat ass wuel flott fir d'Fans, ma wann een als Pilot doduerch Problemer kritt, ass dat net méi esou schéin.

Op eemol geet alles ganz séier. Pilot an Auto si mëttlerweil waarm. Op der hënneschter Fënster pecht net nëmmen dem Thierry säin Numm, mä och mäin. E sympathesche Clin d’Oeil. Ech ginn um Beifahrersëtz festgestréckt an da rulle mir scho Richtung Depart.





De Hyundai i20 WRC huet offiziell 380 Päerd. Allrad. Et spiert een, wéi déi véier Pneue sech am portugisesche Stëbs festkrallen, wéi den Auto no Vir katapultéiert gëtt. Gutt, dass den Thierry d’Streck kennt, ech wier net capabel hei Notte virzeliesen. Mäi Pilot drifft mam Auto duerch déi enk Kéieren, hie placéiert den Auto esou, dass d’Rieder sech am Gruef nieft der Strooss festkrämpen.

Den Jump vu Fafe, déi spektakulärste Plaz um ganze Rallye, et fiert een mat 140 drop duer, kuerz bremsen, erof op 110, 120, jee nodeems, wéi presséiert een ass, et muss een e Wandrad um Horizont viséieren, an da flitt den Auto schonn eng 40 Meter iwwert dës legendär Knupp. Eng Erausfuerderung, op déi d’Piloten iwwregens duerchaus verzichte kéinten.



Den Jump ass kuerz virun der Arrivée, wann een dann och nach a Féierung ass, kéint ee gär dorobber verzichten. Well den Auto falsch opsetzen, e bëssen ze wäit no lénks oder no riets a scho kann ee sech villes um Auto futti maachen. Dat huet een dann net esou gär. Op der anerer Säit ass et awer eng gutt Show fir d'Zuschauer.



De Sprong gesäit vu baussen effektiv zimlech beandrockend aus, Autoen, déi fléien an heiansdo ganz aventuriéis landen, gesäit een net all Dag. Bannen awer geet alles esou séier… Ech kréien nëmme mat, dass d’Landung manner haart, wéi erwaart ass. An dass den Auto sech erëm an engem Brochdeel vun enger Sekonn stabiliséiert huet, d’Traktioun ass enorm, mir drifften duerch déi leschte Kéieren, an dann ass meng Fafe-Spéciale och schonn eriwwer.







