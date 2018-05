KPMG huet eng Etüd gemaach, wou si op den 3 Haaptresauen, also Facebook, twitter an Instagram gekuckt hunn, wéi vill Follower déi eenzel Futtball-Spiller hunn. Doropshin hu si eng Lëscht vun den 20 beléiftste Spiller erausginn.De Cristian Ronaldo steet ganz souverän op der éischter Plaz, hien dominéiert all eenzele Reseau. Am Total kënnt hien op 318,3 Millioune Follower, dovun 122,5 Milliounen op Facebook, 123,9 Milliounen op Instagram an 71,9 Milliounen op Twitter.Déi zweete Plaz ass fir den Neymar, de Brasilianer, dee fir Paräis spillt, kënnt am Ganzen op 191,4 Millioune Follower an huet als Zweetplacéierten also schonn ee richteg uerdentleche Réckstand op de Cristiano Ronaldo. Den Neymar kënnt op 60,7 Millioune Follower op Facebook, 91,7 Milliounen op Instagram an 39 Milliounen op Twitter.Och wann dat scho ganz uerdentlech Zuele sinn, kann hien nawell glécklech sinn, dass hien op der zweeter Plaz steet. De Lionel Messi, deen nämlech op der drëtter Plaz steet, huet keen Twitter. De klengen Argentinier kënnt mat Facebook an Instagram eleng op 179,3 Millioune Follower. Och wann Twitter dee wuel klengste Facteur bei de Futtballer spillt, esou kéint de Lionel Messi mat grousser Wahrscheinlechkeet säi fréieren Teamkomerod iwwerhuelen, wann hie sech een Twitter-Account zouleeë géing.Wat d'Ekippen ugeet, do huet Real Madrid déi meeschte Follower, dat mat 214,5 Milliounen. Domat leie si knapps virum Ligakonkurrent, dem FC Barcelona, dee kënnt op 211,3 Millioune Follower op den 3 soziale Reseauen. Déi drëtt Plaz ass fir d'Ekipp vu Manchester United, déi jo elo viru kuerzem an enger weiderer Etüd zur wäertvollster Ekipp gemaach goufen.De Ranking vun den Ekippe spigelt sech och bei de Spiller erëm. Am Ganze packen et nämlech 6 Spiller vu Real Madrid an d'Top 20, dat sinn de Ronaldo op der 1. Plaz, de Gareth Bale op der 5. Plaz, de Sergio Ramos op der 9. Plaz, de Marcelo op der 12. Plaz, de Karim Benzema op der 14. Plaz an den Toni Kroos op der 19. Plaz.Den FC Barcelona huet iwwerdeems nëmme 4 Spiller ënnert den Top 20. De Lionel Messi steet jo op der 3. Plaz, den Andrés Iniesta, dee jo awer elo wiesselt, steet op der 6. Plaz, de Luis Suarez kënnt op déi 10. Plaz an de Gerad Pique op déi 13. Plaz.

D'Top 20 am Iwwerbléck