D'Mandy Minella huet eng schwéier Noss ze knacken, d'Maria Sakkari steet an der Tennis-Weltranglëscht op der 39. Plaz an huet an de leschte Wochen a Méint och gewisen, dass si mat der Elite mathale kann, esou huet d'Griichin nach viru kuerzem géint d'Karolina Pliskova gewonnen. Déi 22 Joer Spillerin dierft et der Lëtzebuergerin also schwéier maachen. Enn Abrëll gouf et nach eng batter Néierlag fir d'Lëtzebuergerin géint d'Sakkari.De Gilles Muller huet et iwwerdeems net grad esou schlëmm erwëscht, de Lëtzebuerger Sportler vum Joer kritt et nämlech mat engem Qualifikant ze dinn. Wien dat um Enn wäert sinn, ass nach net gewosst.