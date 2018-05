© Eric Karier

En Donneschdeg um 19.30 Auer huet den Här Torres d'Partie tëscht Mamer aus der Éierepromotioun a Luerenzweiler aus der 1. Divisioun ugepaff.D'Partie gouf zu Kielen am Stade Albert Berchem gespillt an et war d'Ekipp vu Mamer déi besser an dës Partie gestart sinn. Nodeems an der Ufanksphas béid Ekippe sech e bëssen ofgetaascht hunn an ee gemengt huet Luerenzweiler géing lues awer sécher d'Kontroll iwwerhuelen, esou war dat just bis zur 14. Minutt de Fall.Do hat Mamer nämlech déi éischt gutt Geleeënheet duerch de Fabio Barbosa. De Spiller vu Mamer huet do eng éischte Kéier d'Qualitéite vum Sacha Mersch am Gol vu Luerenzweiler gepréift. De Golkipp konnt de Ball awer mat de Fäischt ofwieren.Mamer war elo déi besser Ekipp, si hunn an dëser Phas d'Heft an d'Hand geholl a gedréckt an esou koume si zu enger weiderer gudder Geleeënheet an erëm war et de Fabio Barbosa. Mamer ass eng Konter-Attack iwwer déi lénks Säit gelaf, an der Mëtt stoung de Barbosa fräi, ma hien huet de Gol net getraff.Luerenzweiler huet elo awer missen eng Reaktioun weisen an dat ass hinnen an der 33. Minutt och gelongen. Luerenzweiler krut hei nämlech ee Fräistouss aus gudder Positioun, de Kapitän, de Patrick Neves huet sech där Saach ugeholl a säi Schoss ass nëmme ganz knapps laanscht de Gol gaangen.Ma nëmmen 3 Minutten drop eng weider gutt Geleeënheet fir Mamer. De Mohamed Baizidi ass um 11-Meter un de Ball komm an huet geschoss, ma de Mersch am Gol konnt de Ball mat der Broscht paréieren.Kuerz virun der Paus huet de Sergio Teixeira et dunn och nach eemol probéiert aus ronn 15 Meter, ma och hie konnt de Sacha Mersch net iwwerwannen, esou dass et ouni Goler an d'Paus gaangen ass.