© afp

En Donneschdeg den Owend gouf et eng historesch Victoire fir d'Damme vun Olympique Lyon. Et ass nämlech net nëmmen den drëtte Gewënn vun der Champions League hannerteneen, mee déi 5. Victoire am Ganzen, domat sinn d'Damme vu Lyon elo déi erfollegräichst Dammen-Ekipp an der Geschicht vun der Kompetitioun.Dobäi huet et en Donneschdeg a sech net dono ausgesinn, well an der Verlängerung louche si mat 0:1 zeréck, dat nodeems d'Harder Wolfsburg an der 93. Minutt a Féierung brénge konnt.An der 96. Minutt huet sech d'Partie dunn awer zu Gonschte vun der Ekipp vu Lyon gedréint, well d'Popp huet do déi giel-rout Kaart gesinn.Den Damme vu Wolfsburg ass d'Loft ausgaangen an d'Ekipp aus Frankräich konnt nach véiermol markéieren, fir sech den Titel eng 5. Kéier ze sécheren.D'Henry, d'Le Sommer, d'Hegerberg an d'Abily hunn d'Goler fir Lyon markéiert. Dës sinn tëscht der 98. an der 116. Minutt gefall.