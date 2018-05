© pressphoto Archiv

Den entscheedende Gol huet de Beister an der 75. Minutt geschoss. Am Retourmatch e Sonndeg muss een also mat zwee Goler Ënnerscheed gewannen, fir den Opstig ze packen.Dëst dierft awer net einfach ginn, déi lescht zwou Saisonen hu si den Opstig och schonns an der Relegatioun verpasst, eng Kéier géint d'Sportfreunde Lotte an déi aner Kéier géint den SV Meppen.