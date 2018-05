Déi offiziell Hymn fir d'Futtball-WM heescht "Live it up", gouf vum Diplo produzéiert, a gëtt vum Nicky Jam, Will Smith an dem Era Istrefi gesongen.

Dëse Freideg de Moie gouf d'Lidd op diverse Streaming-Plattforme wéi Spotify oder iTunes verëffentlecht. Och op Youtube fënnt een d'Lidd schonn.



Déi 3 Kënschtler wäerten d'Lidd de 15. Juli bei der WM-Final zesummen zum Beschte ginn. D'Fifa rechent dobäi mat 80'000 Zuschauer am Stadion a ronn 1 Milliard Zuschauer virun der Tëlee.



Vun elo un, an iwwert déi nächst Wochen a Méint, dierft een dat Lidd da méi dacks op Radio an Tëlee ze héiere kréien.



Ëmfro



Hymne bei de leschte Weltmeeschterschaften

We Are One

Waka Waka

Bei der leschter WM war d'Lidd "We Are One (Ole Ola) vum Pitbull an Jennifer Lopez d'offiziell Hymn.2010 huet d'Shakira d'Lidd "Waka Waka" gesongen.