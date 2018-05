© ATP

Am fräien Training war den Dylan Pereira (MOMO Megatron Lechner) hannert dem Michael Ammermüller nach déi zweetbescht Zäit gefuer, dëst mat engem Chrono vun 1min35,645.E Freideg de Moien am Qualifying konnt hie sech nach emol iwwert 1 Sekonn verbesseren, ma och d'Konkurrenz war hellwakreg.D'Beschtzäit ass den Nick Yelloly (Fach Auto Tech) gefuer, an enger Zäit vun 1min34,112. Zweete gëtt de Michael Ammermüller (+0.251 Sekonnen), virum Zaid Ashkanani (+0.363).Do hannendru kënnt dann de Lëtzebuerger Dylan Pereira (1min34,492) op sengem Porsche 911 GT3 Cup.Déi 2. Course am Porsche Mobil 1 Supercup gëtt e Sonndeg de Moien um 10.30 Auer gefuer, éier da mëttes d'Formel 1-Course op dem legendäre Stad-Circuit gestart gëtt.

Inoffiziellt Resultat vum Qualifying