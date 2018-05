© pressphoto (Archiv)

Op de franséische Meeschterschaften am Schwammen am 50 Meter Baseng zu Saint-Raphael ass de Julien Henx e Freideg den Owend iwwer 50 Meter Papillon an der Finall en neie Lëtzebuerger Rekord geschwommen.



Den Henx huet no 23 Sekonnen a 96 Honnertstel ugeschloen a bleift domat déi éischte Kéier ënner 24 Sekonnen. Hien huet säin eegene Rekord ëm 14 Honnertstel verbessert. Dobäi koum och nach d'Bronzemedail eraus.