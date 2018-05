X

An den éischte 45 Minutte war Käerjeng déi besser Ekipp an hat géint Rouspert och déi besser Chancen. E Gol ass awer weder Käerjeng nach Rouspert um Verluerekascht gegléckt, sou datt et mat engem 0:0 an d'Paus gaangen ass.

De Resumé vun der 1. Hallschent

An der Ufanksphas hu béid Ekippe sech gréisstendeels ofgetaascht. Käerjeng huet probéiert, iwwer d‘Säiten iwwer den Alessandro Alunni ze kommen an humat Flanken op den Tobias Baier, hire grousse Stiermer an der Mëtt gesicht. Rouspert huet iwwerdeems méi probéiert, de Ball duerch déi eege Reie lafen ze loossen.

An der 14. Minutt dunn déi éischt gutt Geleeënheet vum Match an dat fir d‘Ekipp vu Rouspert. De Bartsch konnt de Ball am Mëttelfeld recuperéieren an huet de Weirich op der rietser Säit lancéiert, deen huet de Ball direkt weider an de Laf vum Bartsch gespillt, ma säi Schoss konnt in extremis geblockt ginn.

3 Minutte méi spéit dunn een éischt Liewenszeeche vun de Käerjenger. De Skrijelj huet sech een Häerz geholl an huet aus ronn 30 Meter ee stramme Schoss ofginn, de Bürger konnt de Ball awer mat engem flotte Plongeon an de Corner-Aus deviéieren.

D‘Partie ass duerno esou lues och méi aggressiv ginn, de Spillfloss gouf ëmmer erëm duerch Fouls ënnerbrach. An dëser Phas hu béid Ekippe probéiert, hirem Spill eng Linn ze ginn an dat ass de Käerjenger ee gutt Stéck besser gelongen. Esou war et an der 31. Minutt den Alessandro Alunni, deen op lénks duerchgaangen ass an aus spatzem Wénkel e stramme Schoss ofginn huet, ma de Bürger konnt mat engem gudde Reflex de Ball deviéieren.





Eng weider ganz déck Méiglechkeet fir Käerjeng, fir hei a Féierung ze goen. No engem Fräistouss vum Cassan aus ronn 35 Meter koum de Bourgeois um 5-Meter un de Ball an huet d‘Richtung vum Ball verännert, mee de Bürger krut iergendwéi mat engem eemolege Reflex nach d‘Hand an d‘Luucht gestreckt, fir de Ball iwwer d‘Lat ze drécken.

An der 43. Minutt war et dunn awer op där anerer Säit eng gutt Chance fir Rouspert, de Jeff Lascak krut de Ball ronn 20 Meter virum Gol, dréint sech a schéisst, mee och den Ottele konnt hei weisen, wat e kann. Kuerz méi spéit huet hien nach een Distanzschoss vum Kevin Marques mat de Fäischt gehalen.

An der Paus steet et domadder 0:0. Käerjeng ass déi besser Ekipp an huet an den éischte 45 Minutte besser Chancen, ma de Match ass eng kriddeleg Affär.