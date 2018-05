Vum Ant Deister an lm (RTL.lu)

Ënnert dem Patronat vun der Gemeng Suessem hunn d'Futtballclibb vum FC The Belval Bieles, FC Éilereng an CS Suessem an der Woch vum 21. bis de 25. Mee e Futtballcamp mat Ex-Profie vu Borussia Mönchengladbach - Thomas Kastenmaier, Bachirou Salou a Jacques Goumai - organiséiert.An dëse Projet goufen och 15 Flüchtlingskanner aus der Gemeng integréiert.Zum Ofschloss vun dëser flotter Integratiounsinitiativ hunn d'Eltere vun de Flüchtlingskanner och nach e Frëndschaftsmatch géint d'Eltere vun deenen 3 Fussballveräiner gespillt.