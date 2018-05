© pressphoto

Bei der 59. Editioun vun der Trofeo Bonfiglio konnt sech déi jonk Tennisspillerin an dräi Sätz mat 7:6 (7:3), 2:6 a 7:6 (7:4) géint d'Nummer 31 aus dem Juniorranking duerchsetzen. Soumat steet d'Elenora Molinaro an enger weiderer Juniorsfinall dës Saison an ënnersträicht soumat hir gutt Form aus de leschte Méint. An der Finall waart mat der Nummer 16 elo d'Yuki Naito.Et dierf een also gespaant sinn, wéi sech déi lëtzebuergesch Tennisspillerin déi nächst Woch beim Grand Slam zu Paräis um Roland Garros am Tableau vun de Juniorinne schloe wäert.