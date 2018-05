Am Barragëmatch tëscht der AS Wëntger an dem SC Beetebuerg sollt sech um Samschdeg entscheeden, wien déi nächst Saison an der éischter Divisioun spille wäert. Um Terrain An der Seitert zu Réiden hunn déi Beetebuerger viru 512 Spectateure fréi Drock gemaach a sech um Enn mat 1:0 duerchgesat.Schonns an der 3. Minutt konnten déi Beetebuerger geféierlech ginn, dat no engem Schoss vum Sofiane Haddadi. An der 37. Minutt war et dunn op Fräistouss hin de Matteo Lumare, deem säi Schoss awer lénks nieft de Gol goung. Ma eng Minutt drop sollt et dunn awer rabbelen an dat no engem Corner duerch ee Kappball-Gol vum Nathan Nouvier. Kuerz virum Téi hat den Haddadi souguer nach d'Chance op 2:0 ze erhéijen, ma säi Fräistouss goung just knapp iwwer d'Lat. Vu Wëntger war bis dohin, ausser engem Fräistouss vum Tiago Da Silva Oliveira, net vill ze gesinn. D'Féierung vun de Beetebuerger war also verdéngt.

An der 46. Minutt war et op en Neits den Haddadi, deen op 2:0 eropschrauwe wollt, bësse méi spéit, an der 77., war et den Nouvier, deen nach ee dropsetze wollt - et blouf awer beim 1:0.An der 83. Minutt war et Wëntger, déi a Persoun vum Johnny Bisschops de Keeper vu Beetebuerg aus 15 Meter getest hunn.Déi zweet Halschecht war ausgeglach, ma déi Beetebuerger konnten den 1:0 awer geréieren a spille soumat déi nächst Saison eng Klass méi héich an der éischter Divisioun.