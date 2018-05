De Lars Gerson am Trikot vun der Lëtzebuerger Futtball-Nationalekipp. © pressphoto (Archiv)

Am schwedesche Championnat stounge sech e Samschdeg an der Partie tëscht AIK Stockholm an Norrköping den Tabellenzweeten an den Tabellendrëtte géigeniwwer. No 90 Minutten hu sech béid Veräiner mat engem 3:3-Remis getrennt.De Lars Gerson stoung fir Norrköping de komplette Match um Terrain.