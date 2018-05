X

Real Madrid feiert den Titel an der Champions League (26.05.2018) Real Madrid huet Liverpool an der Finall mat 3:1 geklappt.

An der Futtball Champions League stounge sech e Samschdeg den Owend zu Kiew an der Finall Real Madrid a Liverpool géigeniwwer. Um Enn konnt sech d'Ekipp vum Zinédine Zidane mat 3:1 géint d'Ekipp vum Jürgen Klopp duerchsetzen. Fir Real Madrid ass et déi drëtte Victoire an der Champions League noeneen. De Match tëscht béiden Ekippe war déi 90 Minutten iwwer net op engem ganz héijen Niveau.Liverpool ass mat engem ganz aggressive Pressing an d'Partie gestart an huet domadder Real Madrid un d'Wackele bruecht. Ëmmer nees gouf et gutt Aktioune vun der Ekipp vum Klopp, ma e Gol sollt hinnen net geléngen. Ganz batter koum et an der 29. Minutt. De Salah huet no engem Zweekampf mam Ramos blesséiert missen ausgewiesselt ginn. Liverpool war duerno geschockt a Madrid ass besser an de Match komm. An der Paus stoung et tëscht béiden Ekippen nach 0:0.No der Paus gouf d'Partie richteg lancéiert. An der 51. Minutt huet de Benzema fir den 1:0 fir Real Madrid gesuergt. Dem Gol virausgaange war ee Blackout vum Karius. De Kipper vu Liverpool hat dem Spuenier de Ball direkt an de Fouss gespillt. D'Reaktioun vu Liverpool huet net laang op sech waarde gelooss. De Mané huet an der 55. Minutt fir den 1:1 gesuergt. Och bei dësem Tëschestand sollt et net laang bleiwen. No Viraarbecht vum Marcelo huet de Bale mat engem Fallrückzieher an der 64. Minutt Madrid nees a Féierung bruecht. Fir d'Decisioun huet de Bale mat engem weidere Gol an der 83. Minutt gesuergt. De Waliser huet aus 30 Meter ofgezunn, de Karius huet och hei nees net glécklech ausgesinn.De Match ass um Enn mat 3:1 ausgaangen.

De Resumé vum Match

Den 1:0 fir Real Madrid duerch de Benzema (26.05.2018) No engem béise Feeler vum Karius huet de Benzema de Kaddo ugeholl an op 1:0 gestallt.

Den 1:1 fir Liverpool duerch de Mané (26.05.2018) De Senegales konnt no engem Corner markéieren.

Den 2:1 fir Real Madrid duerch de Bale (26.05.2018) De Bale huet mat engem wonnerschéine Fallrückzieher Madrid op een Neits a Féierung bruecht.

Den 3:1 fir Real Madrid duerch de Bale (26.05.2018) Op een Neits mécht de Karius de Madrilenen ee Kaddo.

Bei den Opstellunge gouf et op béide Säite keng Iwwerraschungen. Real Madrid ass mat der nämmlechter Startformatioun wéi 2017 an d'Finall gaangen. Mam Bale, dem Vasquez an dem Asensio souze weider dräi ganz staark Spiller bei Real op der Bänk.Op der Säit vu Liverpool hat de Jürgen Klopp net esouvill Choix an d'Ekipp huet sech quasi vum selwen opgestallt.Liverpool ass fir säi Vollgas-Futtball bekannt an e Samschdeg den Owend hu si dann och direkt mat engem ganz aggressive Pressing ugefaangen a Real Madrid viru grouss Problemer gestallt. D'Ekipp vum Klopp ass an den éischte 15 Minutten ëmmer nees ganz geféierlech virun de Gol vun de Spuenier gezunn an et hat een e Ballbesëtz vun 61 Prozent. An der 6. Minutt hat de Salah et aus 20 Meter probéiert, säi Schoss gouf geblockt, Sekonne méi spéit war et eng geféierlech Pass vum Firmino op de Mané, dës Kéier hat den Navas opgepasst.An der 15. Minutt gouf et dunn déi éischt geféierlech Golchance fir d'Ekipp vum Zinédine Zidane. De Ronaldo war vu riets ongestéiert an de Strofraum gezunn, ma säi Schoss ass knapp iwwert d'Lat gaangen.An der 23. Minutt gouf et déi nächst Duebelchance fir Liverpool. Fir d'éischt huet de Ramos dem Firmino säi Schoss aus 11 Meter geblockt, den Noschoss vum Alexander-Arnold aus rietser Positioun huet den Navas gehalen. Real Madrid huet sech am Spillopbau weider schwéier géint déi aggressiv Liverpooler gedoen an huet deels ze nervös agéiert.E battere Moment gouf et an der 29. Minutt fir Liverpool. Während engem Zweekampf tëscht dem Ramos an dem Salah huet sech den Ägypter un der Schëller blesséiert an huet kuerz drop missen ausgewiesselt ginn. De Klopp huet fir de Superstar de Lallana agewiesselt.An der 36. Minutt huet bei Real Madrid de Carvajal wéinst enger Blessur och missten ausgewiesselt ginn. Den Nacho ass an d'Plaz komm.Nom Out vum Salah huet Liverpool geschockt gewierkt a Real Madrid ass doduerch besser an de Match komm. D'Spuenier haten an der Schlussphas vun der 1. Hallschent dann och nach eng déck Chance. No enger Flank vum Isco an de Strofraum, huet de Ronaldo et mat engem Kappball probéiert, ma de Karius konnt de Schoss mat enger staarker Parad ofwieren. De Ball ass beim Benzema gelant, säi Schoss ass an de Gol gaangen, ma hie stoung am Abseits, sou datt de Gol net gezielt huet.Mam 0:0 tëscht Real Madrid a Liverpool ass et an d'Paus gaangen.Real Madrid ass no der Paus direkt geféierlech an d'Partie gestart. An der 48. Minutt huet de Lallana e Pass vum Marcelo ofgefälscht, sou datt de Ball un der Strofraumgrenz beim Isco gelant ass. De Spuenier huet net laang gezéckt an ofgezunn. Säi Schoss ass awer nëmme widdert d'Lat gaangen.E Blackout vum Karius an der 50. Minutt huet du fir d'1:0-Féierung vu Real Madrid gesuergt. De Karius hat e wäite Schoss no vir vun engem Spuenier gefaangen, de Kipper vu Liverpool wollt d'Spill nees séier lancéieren, ma huet anstatt engem vu senge Matspiller de Ball ze ginn, dat ronnt Lieder widdert de Fouss vum Benzema gespillt, sou datt de Ball am Filet gelant ass.D'Reaktioun vu Liverpool huet net laang op sech waarde gelooss. No engem Corner huet de Lovren a Richtung Gol gekäppt, de Navas ass an de lénken Eck gesprongen, de Mané konnt intervenéieren an huet de Ball just virum Navas ze pake kritt an op 1:1 ausgeglach.D'Partie war elo richteg lancéiert an den nächste Gol huet net laang op sech waarde gelooss. No enger Flank vum Marcelo vun der lénker Säit an de Strofraum huet de Bale de Ball per Fallrückzieher an de lénken Eck gesat. Den 2:1 fir Real Madrid. De Waliser war zwou Minutte virdrun eréischt agewiesselt ginn.Liverpool huet sech duerno net opginn. An der 70. Minutt huet de Mané de Ball aus 18 Meter widdert de Potto geschoss. Gléck fir Madrid, well den Naves wär do net méi dru komm.Fir d'Decisioun huet de Bale an der 83. Minutt gesuergt. De Waliser huet aus 30 Meter ofgezunn, de Karius wollt de Ball fänken, ma dat ass him net gegléckt, sou datt dat ronnt Lieder zum 3:1 am Gol gelant ass. Fir de Karius war et een Owend fir ze vergiessen.Liverpool ass keng Reaktioun méi gelongen, sou datt Real Madrid mat 3:1 an der Finall gewënnt.