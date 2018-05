© RTL Télé Lëtzebuerg

Iwwer 10 Kilometer konnt sech de Frank Schweitzer d'Victoire sécheren. De Lëtzebuerger ass eng Zäit vu 35 Minutten a 7 Sekonne gelaf. Um Podium stoungen nach de Christian Molitor an de Laurent Reichling. Si haten e Réckstand vu 40 respektiv 56 Sekonnen.Bei den Damme war d'Lëtzebuergerin Jessica Schaaf déi Séierst. Si ass no 40 Minutten an 11 Sekonnen iwwert d'Arrivée gelaf. Um Podium stoungen nach d'Ungarin Zsanett Moczo op 33 Sekonnen an d'Isabelle Hoffmann op 1 Minutt a 46 Sekonnen.