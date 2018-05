© RTL Télé Lëtzebuerg

No engem Stage am Montenegro an duerno engem weideren um Lac d'Annecy war de Lëtzebuerger Trail-Champion Sven Remakel (Arméi/CAD) e Samschdeg beim Grand Trail des Lacs et Châteux an der Belsch iwwer 60 Kilometer um Depart.



Ënner 205 Konkurrenten huet de Sven Remakel sech direkt vum Depart u mam spéideren 3. vun der Course dem Belsch François Rouchet ofgesat. Bis Kilometer 20 waren déi Zwee zesummen ënnerwee, ier de Sven Remakel sech konnt definitiv vum Belsch ofsetzen. Bis op d'Arrivée konnt de Lëtzebuerger seng Avance kontinuéierlech ausbauen.

Um Enn gewënnt de Lëtzebuerger Trail-Champion a 6 Stonnen 32 Minutten an 8 Sekonnen. Säi Virsprong loung bei 24 Sekonnen op den 2. de Belsch François Jacob a bei 33 Sekonnen op den 3. de François Rouchet.

Den 29. Juni 2018 geet de Sven Remakel iwwert déi 90 Kilometer beim Ultra Trail du Mont Blanc un den Depart.