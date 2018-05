© Roland Miny - pressphoto.rtl.lu (Archiv)

De Julien Henx gëtt bei de Franséische Meeschterschaften am Schwammen e Sonndeg de Moien op de 50 Meter Crawl de 4. an de Serien.An enger Zäit vun 22 Sekonnen an 91 Honnertstel hat de Sportzaldot ugeschloen a blouf domadder just 10 Honnertstel iwwert sengem eegene Landesrekord.Opgrond vun der Auslännerreegelung, déi seet, datt just ee Schwëmmer pro Finall startberechtegt ass, deen net déi franséisch Nationalitéit huet, schwëmmt de Julien Henx net an der A-Finall vun de 50 Meter Crawl.Dës Plaz ass fir den Algerier Oussama Sahnoune, dee sech an 22 Sekonnen a 57 Honnertstel fir d'Finall qualifizéiere konnt.An der B-Finall e Sonndeg de Mëtteg kann de Lëtzebuerger awer nach eemol probéieren, säi Rekord ze briechen.Op den 100 Meter Papillon gouf de Julien Henx dann nach a 54 Sekonnen an 62 Honnertstel den 13.