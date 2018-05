© pressphoto

Bei der 59. Editioun vun der Trofeo Bonfiglio konnt sech déi jonk Tennisspillerin an dräi Sätz mat 4:6, 6:4, 6:0 géint d'Nummer 16 aus dem Juniorranking, d'Yuki Naito, duerchsetzen.D'Eléonora Molinaro huet dëst Joer am Ganzen 10 Tournoie gespillt a stoung hei ëmmer an der Finall. Am Ganze konnt si dovunner 6 Stéck gewannen.

Et dierf een also gespaant sinn, wéi sech déi lëtzebuergesch Tennisspillerin déi nächst Woch beim Grand Slam zu Paräis um Roland Garros am Tableau vun de Juniorinne schloe wäert.