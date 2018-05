© Jeannot Boesen

BREAKING: He’s done it! @danielricciardo WINS the #MonacoGP!



Vettel takes second, Hamilton comes home third



That’s the Aussie’s seventh career victory 👊🇦🇺 pic.twitter.com/HSx3Pt5Si6 — Formula 1 (@F1) 27. Mai 2018

An enger Course mat ganz wéineg Héichpunkten, konnt no 78 Ronnen de Red Bull Pilot Daniel Ricciardo eng Start-Ziel Victoire feieren. Den Australier wënnt virum Sebastian Vettel an dem Lewis Hamilton.

Resumé vun der Course

LAP 5/78



Verstappen puts a move on Ericsson for P17#MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/KwhLzKLq6D — Formula 1 (@F1) 27. Mai 2018

LAP 17/78



Vettel pits for ultrasofts, followed by Ricciardo



And they maintain the top two spots#MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/maIl7aGshW — Formula 1 (@F1) 27. Mai 2018

LAP 28/78



RIC 📻: "Losing power"



Surely not! Vettel is all over the back of Ricciardo 👀#MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/Jdn00e5CdC — Formula 1 (@F1) 27. Mai 2018

LAP 57/78



Verstappen puts a move on former teammate Sainz for P9



But takes to the kerb to get the job done#MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/O5vvIVjKSb — Formula 1 (@F1) 27. Mai 2018

⚠️VIRTUAL SAFETY CAR (LAP 72/78)



Home hero Leclerc slams into the back of Hartley, and both are out!



LEC: "Brakes went completely off"#MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/OjvOQ4JrUa — Formula 1 (@F1) 27. Mai 2018

Beim 6. Laf vun der Formel 1 Saison stoung mam Daniel Ricciardo ee Mann op der Pole, deen ee sech villäicht net direkt do erwaart hat. Den Australier konnt an der Ufanksphas vun der Course seng 1. Plaz awer behaapten an huet sech an den éischte Ronnen souguer eng kleng Avance op de Sebastian Vettel erausgefuer.Am grousse Ganzen ass den Ufank vun der Course fir monegassesch Verhältnisser ganz roueg iwwer d'Bünn gaangen. Just de Brandon Hartley huet an engem klengen Accrochage säi Spoiler verluer. Hannen am Feld huet de Max Verstappen, deen jo vun der leschter Plaz aus an d'Course gaang ass, Positioun fir Positioun opgeholl a louch no 12 Ronnen schonns op der 14.Plaz.Als Éischten vun den Topfuerer sollt de Lewis Hamilton an der 12. Ronn an Box kommen. Interessant war, dass de Brit op ultrasoft Pneuen gewiesselt ass an sech doduercher Virdeeler vis à vis vu senge Konkurrenten erhofft. Dëse Plang sollt awer net opgoen wëll just véier Ronne méi spéit ass och de Vettel an d'Box komm fir op ultrasoft ze wiesselen an den Däitschen ass virum Hamilton erëm zeréck op d'Streck gaangen. Och dem Ricciardo säi Stopp ass perfekt verlaf, sou dass hien och no sengem Wiessel vun de Pneuen 1. war.Wärend beim Trio un der Spëtzt näishct gedoen huet, ass de Raikkönen ëmmer méi no un den Hamilton erukomm. Och de Verstappen hatt sech no 25 vu 78 Ronnen schonns op déi 11. Plaz no vir gekämpft.An der 28. Ronn huet de Ricciardo senger Box gefunkt, dass hien u Leeschtung verléiert an et huet een och direkt gesinn, dass de Vettel séier ganz no erukomm ass.De Vettel sollt esou direkt awer kee Profit aus der Situatioun vum Ricciardo zéien, esou dass et weiderhin ganz spannend un der Spëtzt war. Ganz laang sollt sech dunn och net méi vill an der Course doen. Just de Max Verstappen huet méi hannen am Feld fir bëssen Animatioun gesuergt. An der 57. Ronn huet den Holläner, dee vir seng ganz aggressiv Fuerweis bekannt ass, de Carlos Sainz Jr. mat engem ganz couragéierte Manöver iwwerholl an ass op déi 9. Plaz gefuer.Wéi een du gemengt, dass sech näischt méi géif doen, huet de Charles Leclerc de Brandon Hartley fënnef Ronne viru Schluss ofgeschoss an et gouf eng virtuell Safetycar-Phase.Dëst huet awer un der Spëtzt guer näischt geännert, sou dass den Daniel Ricciardo no 78 Ronnen als Éischten duerch d'Zil fiert. Zweeten gëtt de Sebastian Vettel virum Lewis Hamilton.Am General bleift de Lewis Hamilton 14 Punkte virum Vettel. Neien Drëtten ass elo den Daniel Ricciardo.