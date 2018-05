X

No 40 Minutten an Ënnerzuel (Giel-rout Kaart fir Nouidra (72. Minutt) an Nyssen (81. Minutt)), 120 Minutten haardem Kampf an Eelefmeterschéisse kann de Racing déi éischt Coupe-Victoire an der Veräinsgeschicht feieren. Virun 3.272 Spectateuren gewënnt de Fusiounsveräin aus der Stad mat 4:3 géint Hueschtert.

Resumé vum Match

© Screenshot

Béid Ekippe si ganz nervös an de Match gestart an et huet bis déi 17. Minutt gedauert bis de Racing sech déi éischt Chance konnt erausspillen. Den Osmanovic huet de Ball op der Säit op den Da Mota gespillt, deem seng flaach Flank an d'Mëtt huet awer kee Matspiller fonnt, sou dass Hueschtert de Ball konnt klären. No dëser Chance vun de Stater, huet Hueschtert awer reagéiert a konnt sech zweemol am Strofraum weisen. An der éischter Situatioun ass den Desevic am Strofraum gefall an déi wäiss-gréng hunn een Eelefmeter gefuerdert. Den Arbitter Monteiro huet dës Situatioun awer anescht gewäert an de Match ass weidergelaf. Just eng Minutt méi spéit gouf een Hueschterter Fräistouss op de Potto deviéiert. Racing hat zu dësem Moment ganz ferm Problemer a konnt sech sech glécklech schätzen, dass et nach 0:0 stoung. Si hunn dunn och eng Reaktioun gewisen an hu méi no vir gespillt. An der 29. Minutt huet eng weider Flank vum Da Mota awer kee Matspiller fonnt.Béid Ekippen hunn elo de Wee no vir gesicht an et war een oppene Match deen déi 3.273 Spectateuren am Stade Josy Barthel ze gesi kruten. An de leschten 10 Minutte virun der Paus sollt sech awer keng Ekipp méi eng gréisser Chance erausspillen, sou dass et mam Score vun 0:0 an de Vestiaire gaangen ass.No der Paus si béid Ekippe mat Vollgas an déi zweet Halschent gestart a konnte sech Chancen erausspillen. Obwuel et der zwar vill gouf, war an den éischten 10 Minutten awer elo keng dobäi, wou ee vun enger Grousschance ka schwätzen. Eréischt an der 59. huet de Racing mat engem super Wäitschoss vum Hennetier aus ronn 25 Meter de Gol ganz knapp verpasst. Och duerno huet de Racing weider no vir gespillt a war bis dohinner an den zweete 45 Minutten déi besser Ekipp.An der 72. Minutt hu si awer missen ee Réckschlag astiechen. No engem Feeler op der Héicht vum Mëttelkrees huet den Nouidra seng zweet giel Kaart gesinn an huet misse vum Terrain. Ma de Racing huet sech net aus dem Konzept brénge gelooss an den Da Mota konnt an der 79. Minutt mat engem super Wäitschoss de Ball widder de Potto setzen. De Racing huet sech an der 81. Minutt awer nach eng Kéier geschwächt. Nom Nouidra huet nämlech och den Nyssen déi giel-rout Kaart gesinn an de Racing war just nach zu néng. Doropshin huet Hueschtert alles no vir geheit an huet et deelweis aus alle Lage probéiert, mee de Gol sollt hinnen awer net geléngen. Kuerz viru Schluss huet de Stadion op der Areler Strooss zwar nach eng Kéier den Otem ugehall, wéi de Battaglia de Ball aus ronn 20 Meter op d'Lat gesat huet, mee den 1:0 sollt awer net méi falen an de Match ass an d'Verlängerung gaangen.An der Verlängerung huet de Racing sech mat all Mann hannen eragestallt a probéiert sech an d'Eelefmeterschéissen ze retten. Dëst sollt hinne schlussendlech och geléngen an de Match sollt vum Punkt entscheet ginn.No enger motivanter Usproch vum mëttlerweil och op d'Tribün gesate Racinger Trainer Grettnich, ass de Racing mat neier Motivatioun an den entscheedenden Deel vum Match gaangen, während déi Hueschterter sech no der Verlängerung dach hu misse virwerfe loossen, dass si de Sak mat zwee Spiller méi um Terrain net konnten zoumaachen.Déi grouss Fro war also am Eelefmeterschéissen, wiem fir d'éischt géifen d'Nerve versoen. D'Äntwert op dës Fro huet Hueschtert geheescht. Nodeems Peters an Hennetier fir béid Säite konnte markéieren, huet de Ruffier de Schoss vum Guillaume Mura konnte paréieren. Ma du sollt et haart op haart kommen. Et war nämlech och de Racinger M'Boup, deen de Ball iwwer de Gol geschoss huet, an och de Bertoux op Hueschterter Säit huet den zweeten Eelefmeter hannerteneen vun de wäiss-grénge verschoss. No Goler vum Shala an Da Silva op Racinger Säit huet Hueschtert missen all Schoss verwandelen, fir nach eng Chance ze hunn, fir ze wannen. Dat hu si och gemaach a gehofft, dass de Jahier géif verschéissen. Dësen huet awer de Ball äiskal an de Gol gesat, sou datt de Racing 2018 de Gewënn vun der Coupe ka feieren.