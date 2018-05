Badminton: Lëtzebuerg verléiert 0:5 géint Italien (27.05.2018) An engem Frëndschaftslännermatch huet sech Lëtzebuerg mat Italien gemooss.

De Bern Thill mat enger Sportaart, déi all Mënsch wuel scho gespillt huet, awer éischter seelen am Mëttelpunkt vum Interessi steet."Dat ass jo richteg ënnert d‘Haut gaangen, dat musse mir méi oft maachen", sou de President vun der Badminton-Federatioun no den Nationalhymnen. Erfarung mat Lännermatcher gëtt et an der Badmintonsfamill bis ewell esou gutt wéi keng.Besonnesch den Dubbel Mann/Szturma huet interessanten a spektakuläre Badminton gewisen an huet nëmme ganz knapp géint den italieneschen Dubbel am 3. Saz verluer. De Robert Mann huet gewisen, dass hien net fir näischt d’Nummer 151 an der Weltranglëscht ass. Hien ass deen eenzege Profi am Lëtzebuerger Team. Den 32 Joer ale Spiller hat virun 2 Joer decidéiert eng Proficarrière anzeschloen, obschonn hien als Sportwëssenschaftler mat béide Féiss am Beruff stoung.Wéi een Niveau ee mat 15 Joer kann erreechen, dat huet d’Südtirolerin Catherina Fink am Match géint d'Zoé Sinico gewisen. Dat jonkt Talent ass déi jéngst italienesch Meeschterin, déi et jee gouf, an ass déi europäesch Nummer 6 bei den U17. Esou eng Entwécklung geet nëmmen iwwert intensiv international Kontakter.Genau déi Erfarung feelt der 16 Joer aler Zoé Sinico. D’Spillerin vun Déifferdeng huet gutt matgehale géint d'Catherina Fink, huet deels spektakulär Punkte gemaach a gouf vum italienesche Supertalent gelueft.Och am Dubbel hu sech Fink a Genson net bräichten ze verstoppen. Si hunn Talent an et kann ee sech froen, wou se elo géinge stoen, wa se déi selwecht Formatioun wéi d’Fink hätten. Et ass awer net z’iwwersinn, dass eng positiv Entwécklung am Lëtzebuerger Badminton am gaangen ass.33 Aktiver sinn am Nationalkader, mat bis elo vum Joresufank un 3.800 Trainingsstonnen. 12 Spiller sinn am Sportslycée. Bleift ze hoffen, dass dem President an Zukunft nach dacks d’Héngerhaut ausgeet beim Spille vun der Nationalhymn.