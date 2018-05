Am amerikaneschen Basket-Championnat hu sech d'Cleveland Cavaliers als éischt Equipe fir d'Final vun der NBA qualifizéiert.

Sport: Am meeschte gelies

An der 7. decisiver Partie gewannen si an der Nuecht op e Méindeg eiser Zäit mat 87 op 79 géint Boston Celtics.

An der Final waarden entweder elo d'Golden States Warriors oder d'Houston Rockets op Cleveland.