Am 1. Tour vum Tennistournoi zu Paräis gëtt d'Mandy Minella vun der Griichin Maria Sakkari eliminéiert, dëst mat 6-7 an 2-6.

Am 1. Saz goung et nach bis an den TieBreak obwuel d’Mandy Minella scho bei eegenem Service mat 5-4 vir war. D’Griichin hat déi besser Nerven an entscheet den TieBreak fir sech, woumat den 1. Saz mat 7-6 un d’Sakkari goung.

Am 2. Saz huet d’Griichin et dunn awer manner spannend gemaach a gewënnt dee mat 6-2.



Domat ass d’Mandy Minella eliminéiert.