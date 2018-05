Et ass an de leschte Woche vill spekuléiert ginn, datt de Ralph Schon déi nächst Saison am Gol vun der Escher Fola géif stoen.

Wéi de sportlechen Direkter vun der UNA Stroossen Luc Hilger an enger Mail matdeelt, géif de Golkipp vun der Lëtzebuerger Nationalekipp Ralph Schon nach ee Joer zu Stroossen bleiwen an esou dës Saison keen Transfert maachen.Nach déi lescht Woch war vill spekuléiert ginn, dat de Golkipp vun de Roude Léiwen de Veräin géif verloossen. Nodeem hien zesumme mat der Ekipp den Ofstig konnt evitéieren, gouf ugeholl, datt de Ralph Schon de Veräin géif wiesselen, fir en nächste Schratt an der Karriär ze maachen. Am Gespréich war hie wuel ënnert anerem bei der Escher Fola, déi fir déi nächst Saison méi héich Erwaardunge wäert hunn an de Lëtzebuerger National-Golkipp hei en Deel vun der Léisung sollt sinn.

Bonjour Mesdames, Messieurs,

Veuillez noter que notre gardien Ralph Schon ne sera pas transféré cet été. Il reste encore une année.

Salutations sportives.

Luc Hilger