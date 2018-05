No 45 nervöse Minutte vu béiden Ekippen ass et bei stiermesche Wiederkonditioune mat engem 0:0 an d‘Paus gaangen.





Nom Téi ass Bieles besser an de Match komm an ass och direkt geféierlech virum Géigner sengem Gol opgedaucht. Zwee Eelefmeter hannerenee kruten déi Bieleser zougeschriwwen, wouvun si awer keen an ee Gol ëmmënze konnten. Och ee Schoss un de Potto ass net eragaangen.No 90 Minutte stoung et 0:0 an et ass an d‘Verlängerung gaangen. Dunn huet Bieles den 1: 0 geschoss.