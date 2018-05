© FLTRI/ Daniel Hendriks

De Joe Kurt ass beim ITU-Paratriathlon-Weltcup an England an der Kategorie PTS4 op der Sprintdistanz (750 Meter Schwammen, 20 Kilometer Vëlo, 5 Kilometer Lafen) gestart.Als 5. ass de Joe Kurt aus dem Waasser komm an op d'Vëlosstreck gaangen. No dem zweete Wiessel ass hien als 3. op de Lafparcours gaangen, dat mat 20 Sekonne Réckstand op de spéidere Vainqueur de Brit Steven Crowley. No enger ganz gudder Lafleeschtung huet de Lëtzebuerger sech zum Schluss als Zweete klasséiert. Hien hat e Réckstand vun 1 Minutt a 4 Sekonnen.E gutt Resultat fir de Joe Kurt, deen domadder déi éischt Kéier eng zweete Platz gemaach huet, bei enger Course op esou engem Niveau.