D'Nadia Mossong huet mat hirem Veräin Pallacanestro Bolzano, also Bozen, och déi zweet Finall an der Serie B an Italien géint Parma gewonnen.

© Facebook/Pallacanestro Bolzano

No der 50:35-Victoire vu Bozen an der éischter Finall géint Parma huet d'Ekipp vun der Lëtzebuergerin Nadia Mossong och déi zweete Finall gewonnen, dat mat 50:44.Duerch dës weider Victoire steigt Bozen an d'Serie A an Italien.