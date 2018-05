No hirer Defaite e Sonndeg géint de Racing an der Final vun der Coupe de Luxembourg, hätte sech de President vun Hueschtert, Jacques Wolter an den Trainer drop gëeenegt, och an Zukunft weider zesummenzeschaffen, op Basis vun deem, wat am Laf vun den leschten zwou an enger hallwer Saison realiséiert gouf, deemno d'US Hueschtert an der Nationaldivisioun bleift an et an d'Final vun der Coupe de Luxembourg gepackt hat.Et wieren dëst zwee historesch Exploiten an der Veräinsgeschicht, heescht et nach am Communiqué.