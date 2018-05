De Mohamed Salah stoung net laang an der Finall vun der Champions-League um Terrain. Bei engem brutale Foul vum Sergio Ramos, esou wéi den Affekot aus Ägypten et gesäit, huet den ägyptesche Volleksheld sech blesséiert. De Kapitän vu Real Madrid hat dem Liverpool Spiller säin Aarm ageklemmt, esou datt de Salah, wéi déi Zwee gefall sinn, sech un der Schëller blesséiert huet. Den Arbitter hat fir d'Aktioun mol keng giel Kaart ginn.Dëse Foul soll elo juristesch Suitten hunn, wann et engem ägypteschen Affekot nogeet. Dee fuerdert elo e Schuedenersaz vum spueneschen Nationalspiller am Wäert vun 1 Milliard Euro. Als Grond gëtt hien de physeschen a psychesche Schued, deen de Ramos dem ägyptesche Volleksheld an och de Mënschen an Ägypten zougefouert huet, well vill Leit fäerten, datt de Salah d'WM géif verpassen. Nieft der Plainte huet den Affekot och bei de FIFA intervenéiert, ma Chance op Erfolleg dierft awer a béide Fäll ganz kleng sinn.