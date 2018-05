Déi 17 Joer jonk Spillerin vun der Schéiss verbessert sech an der neister Juniorweltranglëscht vun der 25 op d'Plaz 9.

Plaz 9 an der Juniorweltranglëscht

© RTL Archivbild

Wat de Junior-Masters zu Chengdu a China ugeet, wou déi 8 bescht Spillerinne wéi nom Model vun deene Grousse géinteneen untrieden, steet d‘Molinaro esouguer op der 5. Vun am ganzen 10 Tournoien op internationalem Plang dës Saison, stoung d‘Lëtzebuergerin 10 Mol an der Finall a konnt 6 Mol gewannen.



Vun e Sonndeg un, ass d‘Eléonora Molinaro zu Roland Garros, dem 2. Grand Slam vum Joer, bei de Juniorinnen am Asaz, a gehéiert sécherlech zu de Geheimfavoritten.