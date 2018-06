© AFP

En Donneschdeg den Owend huet a Russland d'Futtball-Weltmeeschterschaft ugefaangen.Wie gouf am dackste Weltmeeschter, wien huet déi meeschte Goler geschoss, wéi eng Top-Natiounen an Top-Spiller sinn net mat dobäi? Alles dat gitt Dir an eisen Top10-Rankinge gewuer.

De Ranking mat de Weltmeeschteren

Zanter 1930 gëtt am Futtball ee Weltmeeschter-Titel verdeelt. Virdrun hat de Futtball-Tournoi op den Olympesche Spiller quasi de Stellewäert vun enger Weltmeeschterschaft.Zanter 1930 gouf d'WM 20 Mol organiséiert. Den Titel hunn zanterhier 8 Natioune gewonnen.D'Spuenier hu bis elo eemol de WM-Titel gewonnen an dat war am Joer 2010. Donieft ware si eng Kéier déi 4.Eng Kéier huet och England de WM-Titel gefeiert an dat war am Joer 1966. Donieft koum een eng Kéier op déi 4. Plaz.D'Les Bleus konnte sech 1998 den Titel sécheren. Donieft waren d'Fransousen 1 Mol Vize-Weltmeeschter, 2 Mol ass déi 3. Plaz erausgesprongen an 1 Mol déi 4. Plaz.D'Ekipp aus Südamerika war bis elo 2 Mol Weltmeeschter, dat an de Joren 1930 an 1950. Donieft goufe si 3 Mol de 4..D'Argentinier ware bis elo och 2 Mol Weltmeeschter. 1978 an 1986 hu si sech den Titel geséchert. Donieft ware si 3 Mol Vize-Weltmeeschter.D'Italiener hu 4 Stären um Trikot. Si waren an de Joren 1934, 1938, 1982 an 2006 déi Bescht. Donieft ware si 2 Mol den 2., 1 Mol den 3. an 1 Mol de 4.Eis däitsch Noperen hunn de WM-Titel well 4 Mol gewonnen, dat an de Joren 1954,1974, 1990 an 2014. Däitschland stoung donieft 4 Mol op der zweeter Treppchen um Podium a 4 Mol op der drëtter Treppchen. 1 Mol war et déi 4. Plaz.Am dacksten huet Brasilien de WM-Titel gewonnen. Am Ganze komme si op 5 Titele bei enger WM, dat war 1958, 1962, 1970, 1994 an 2002 de Fall. Donieft waren et 2 Mol d'Plazen 2, 3 a 4.

D'Spiller mat de meeschte Goler op der WM

De Pelé © AFP

De Miroslav Klose no der Victoire vum WM-Titel 2014. © AFP

10 Goler: 1974 (7), 1978 (2), 1982 (1)10 Goler: 1970 (5), 1978 (5)10 Goler: 1954 (4), 1958 (6)11 Goler: 1954 (11)11 Goler: 1990 (3), 1994 (5), 1998 (3)12 Goler: 1958 (6), 1962 (1), 1966 (1), 1970 (4)13 Goler: 1958 (13)14 Goler: 1970 (10), 1974 (4)15 Goler: 1998 (4), 2002 (8), 2006 (3)16 Goler: 2002 (5), 2006 (5), 2010 (4), 2014 (2)

Déi bescht Natiounen, déi a Russland feelen

D'Top 10 vun de Länner, déi et net op d'WM gepackt hunn (14.06.2018) Hei gëtt et nawell e puer bekannt Natiounen, déi op der Weltmeeschterschaft feelen an domat och ganz bekannt Spiller.

Dës Top10-Ranking gouf op Basis vun der FIFA-Weltranglëscht gemaach.

Déi wäertvollst Spiller, déi d'Futtball-Weltmeeschterschaft verpassen

De Martial © AFP

De Verratti riets © AFP

De Sané © AFP

De Spuenier vun Chelsea verpasst wéinst enger Blessur d'WM a Russland.De Spiller vu Manchester United gouf fir d'WM bei de Fransousen net zeréckbehalen.Den zukünftege Spiller vu Liverpool verpasst mat Guinea d'WM.De Spiller vu Manchester United muss mat Chile doheem bleiwen.De Spiller vu Paris St Germain muss bei der WM nokucken, well Italien an de Playoffs géint Schweden eliminéiert ginn ass.De Kipper vun Atlético Madrid spillt fir Slowenien, ma och déi sinn a Russland net mat vun der Partie.De Stiermer vun Arsenal London kann d'WM virum Fernseh kucken, well Gabun ass net mat dobäi.De Waliser vu Real Madrid muss bei der WM nokucken, well säi Land d'Qualifikatioun net gepackt huet.Den Däitsche vu Manchester City war am virleefege Kader, gouf du vum däitschen Nationaltrainer Jogi Löw awer nach Heem geschéckt.Den Argentinier spillt fir Inter Mailand.Dësen Top10-Ranking gouf op Basis vun Transfermarkt gemaach.