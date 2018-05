An der Finall vun der Coupe hat een nawell eng uerdentlech Zuel u Spectateuren am Stadion. An der Saison war dëst net de Fall

E Sonndeg ass op héchstem Niveau am nationale Futtball d'Saison mat der Victoire vum Racing an der Coupe de Luxembourg op en Enn gaangen. 3.273 Spectateure waren am Stade Josy Barthel, fir d'Finall tëscht deene Stater an der US Hueschtert ze suivéieren. Dat ass déi drëtthéchsten Zuel am aktuelle Joerdausend.

Spectateurszuelen am Futtball / Reportage Franky Hippert



Et war jo gefaart ginn, datt dat eng Finall wär, déi net vill Leit géif unzéien. De Géigendeel war de Fall. Dat weist, datt och kleng Veräiner, wei zum Beispill d'Ekipp aus dem Gréngewald, vill Spectateuren, wann net esouguer méi, kënne mobiliséieren, wéi déi Grouss. Lëtzebuerg ass eben e grousst Duerf, an do wëll ee sech mat senger Ekipp identifizéieren, respektiv de familiäre Charakter vun engem Club spieren. D'Geld regéiert eben net ëmmer d'Welt, besonnesch net déi vun de Futtball-Supporter. An der Coupefinall hunn d'Spectateurszuelen dëst Joer also gestëmmt, an der BGL-Ligue kann een dat net soen.



Dat weess och de President vun der Lëtzebuerger Foussballfederatioun Paul Philipp. Et muss een doriwwer nodenken, datt an der BGL-Ligue d'Zuschauerzuelen op d'mannst net besser ginn. Do gëllt et elo eng Ursaachefuerschung ze maachen, fir erauszefannen, wisou datt esou ass. D'Leit kommen op de Futtball, datt gesäit ee bei de Barragematcher, an den ënneschten Divisiounen a bei der Jugend. Wann een do emol dann Äntwerten op d'Froen huet, kann een och no Léisunge sichen.

Méi Qualitéit um Terrain bedeit net wierklech, méi Quantitéit u Spectateure ronderëm.

Vläicht wär et vun FLF an LFL-Säit awer och mol en Diskussiounspunkt wäert, fir ze kucken, ob een net am August mat englesche Woche kéint ufänken. Wat awer sécher op den Ordre du Jour wäert kommen, ass, datt een kuckt, ob an Zukunft net nees déi zwee lescht Spilldeeg gläichzäiteg mussen ugepaff ginn. Am Moment ass et jo just bei deem Leschten obligatoresch.