De Romain Schneider um Mikro vum Franky Hippert



Um INS gouf en Dënschdeg am spéiden Nomëtteg de Grondstee fir déi nei Sportshal geluecht. Am Virfeld war jo scho vill iwwer déi 3 Meter, déi d'Hal ze schmuel wär, geschwat ginn, elo gëtt awer gebaut.De Sportminister Romain Schneider begréisst dat. D'Aarbechte sollen am Fréijoer 2019 fäerdeg sinn an déi nei Hal um INS soll dem Sportlycée an de Federatioune méi Méiglechkeete ginn.De Minister gesäit och nach Besoin fir d'Hal, wann de Sportlycée eemol op enger anerer Plaz ass.

Déi nei Sportshal kascht ronn 5,3 Milliounen Euro an d'Käschte goufe vum Bauteministère iwwerholl.Wat de méiglechen neie mëttelfristege Site fir de Sportlycée ugeet, huet den Infrastrukturminister François Bausch am RTL-Interview gesot, datt d'Plaz nieft dem neie Lycee Technique du Centre am Ban de Gasperich mat grousser Wahrscheinlechkeet ze kleng ass.Am MDDI géifen awer och nach aner Terrainen do an der Géigend an och op anere Plaze gepréift ginn.