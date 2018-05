A gutt 14 Deeg fänkt d'Futtball-WM a Russland un. A Frankräich soll et da néirens e Public-Viewing op ëffentleche Plazen ginn.

© RTL Archivbild

Déi Recommandatioun huet de franséischen Inneminister Gérard Collomb en Dënschdeg erausginn. Den Hannergrond wier d’Terrorgefor, déi op esou Plazen weider eminent wier…

Wann e Public Viewing organiséiert gëtt, sollt dat just an zouenen an iwwerwaachte Plazen gemaach ginn. Aner ëffentlech Retransmissioune vun de Matcher op grousse Plazen wiere verbueden.