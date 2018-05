Et géif net drëm goe säin Dram z'erfëlle fir bei Real Madrid ze spillen... et géif dem polneschen Nationalspiller just ëm en Tapéitewiessel goen. Hie géif eng nei Erausfuerderung sichen.De Robert Lewandowski huet nach 2021 Kontrakt bei Bayern München, e Wiessel dierft also net einfach ginn, wann ee bedenkt, dass de Lewandowski zu den Top-Stiermer op der Welt gehéiert an deementspriechend deier dierft ginn.Säi Beroder Pini Zahavi, deen iwwregens och schonn den Neymar-Deal bei de PSG agefädelt hat, soll scho Gespréicher mat Manchester United, Chelsea a Paris Saint-Germain gefouert huet. Och en eventuelle Stiermer-Tausch mat Cavani oder Morata wieren eng Optioun. Bei Real Madrid soll de Lewandowski net méi ganz uewen op der Wonsch-Lëscht stoen.Et däerf een also gespaant sinn, wéi sech deen Dossier déi nächst Deeg a Wochen entwéckelt.