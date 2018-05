Mir iwwerdroen all Dag déi lescht Stonn vun der 78. Editioun vum Skoda Tour de Luxembourg.



Prolog (Lëtzebuerg-Lëtzebuerg 2,3km): Start Livestream 19.00 Auer

Etapp 1 (Lëtzebuerg-Hesper 186,7km): Start Livestream 16.00 Auer

Etapp 2 (Rouspert-Schëffleng 170,1): Start Livestream 16.00 Auer

Etapp 3 (Eschweiler-Déifferdeng 163,8km): Start Livestream15.30 Auer

Etapp 4 (Mierch-Lëtzebuerg 176km): Start Livestream 14.30 Auer



De Prolog

Um Programm um Mëttwoch den Owend steet traditionell de Prolog iwwer 2,3 km duerch d’Stad.



Depart ass um Boulevard Roosevelt. Vun do aus geet et dann iwwert d’Aal Bréck, d’Rue de Prague erof an d’Péitruss, an dann de Breedewee erop bis op de Knuedler.



Den éischte Coureur um Depart ass de Schwäizer Matteo Badilatti um 19.15 Auer. Den Alex Kirsch fiert um 20.48 Auer fort. Als leschte Coureur start den Hollänner Pim Ligthart.



Virschau op de Skoda Tour de Luxembourg



Virschau Skoda Tour de Luxembourg / Reportage Rich Simon



E Mëttwoch den Owend um 19 Auer fänkt am Cyclissem den Tour de Luxembourg un.

Traditionell geet et mat engem Prolog an der Stad lass. Hei gëllt et sech eng gutt Ausgangspositioun ze verschafen, wann een e Sonndeg am General wëll gutt klasséiert sinn.

Nom Prolog, leien déi Éischt normalerweis ëmmer just e puer Sekonnen auseneen. Dat dierft dëst Joer net anescht sinn. Aus Lëtzebuerger Siicht kann ee sech virun allem vum Alex Kirsch eppes erhoffen. Virun zwee Joer gouf hie schonns eng Kéier den 3. D'Course kënnt him entgéint an et ass fir hien och besonnesch, fir virum eegene Publik kënnen ze fueren.



Och den Andy Schleck gleeft drun, dass den Alex Kirsch dëst Joer nees eng interessant Roll ka spillen.



Och wann dëst Joer keng World-Tour-Ekippe mat derbäi sinn, kann een dovunner ausgoen, dass et nees eng ganz interessant Course gëtt. De Parcours deen huet et a sech. Op der zweeter Etapp ass d'Arrivée zu Schëffleng liicht steigend, op der 3. Etapp waart de Col de l'Europe an op der 4. Etapp gëllt et de Pabeierbierg an der Stad 4 Mol erop ze fueren.



Nom Prolog um Mëttwoch, stinn nach 4 Etappen um Programm. E Sonndeg wësse mir da wie sech dëst Joer konnt an de Palmarès aschreiwen.



