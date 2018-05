Et ass schonns déi véierte Kéier hannerteneen, dass sech d'Cleveland Cavaliers an d'Golden State Warriors an den NBA-Finals géigeniwwer stinn.

An der Saison 2014/2015 konnte sech d'Golden State Warriors mat 4:2 géint Cleveland behaapten, an der Saison 2015/2016 goung den Titel mat 4:3 un d'Cleveland Cavaliers. Ma direkt dono, also lescht Saison konnt golden State sech revanchéieren a sech den nächsten Titel sécheren, dat duerch eng 4:1-Victoire an der Best of seven-Serie.Béid Ekippen haten allerdéngs ee schwéiere Wee bis an d'Finals.

Cleveland Cavaliers

G198 - 80 CLEG2 IND 97 - 100G3 CLE 90 - 92G4104 - 100 INDG5 IND 95 - 98G6 CLE 87 - 121G7 IND 101 - 105G1113 - 112 TORG2128 - 110 TORG3 TOR 103 - 105G4 TOR 93 - 128G1 CLE 83 - 108G2 CLE 94 - 107G3 BOS 86 - 116G4 BOS 102 - 111G5 CLE 83 - 96G6 BOS 99 - 109G787 - 79 BOSD'Cleveland Cavaliers kënne frou sinn, dass si an de Playoffs voll a ganz op hire Superstar Lebron James ziele konnten. Hien huet onheemlech staark Playoffs gespillt an huet Cleveland op een Neits an d'Finals gefouert. Batter war et virun allem fir Boston, déi ouni hir zwee blesséiert Stars, de Kyrie Irving an de Gordon Hayward, hu missen untrieden. An awer huet Boston eng gutt Serie higeluecht, si konnten esouguer, ugefouert vum Rookie Jayson Tatum, mat 2:0 a Féierung goen. Cleveland konnt dunn awer op 2:2 ausgläichen, ier Boston nees ee Match gewanne konnt, fir mat 3:2 a Féierung ze goen. Um Enn sollt et awer net duergoen an erëm stoung de Lebron James an de Finals, et ass déi 8. Kéier hannerteneen. Véiermol mat de Miami an elo déi véierte Kéier mat Cleveland.

Golden State Warriors

Here's what 27 consecutive missed threes looks like.



It's the most by one team in a playoff game in NBA History. pic.twitter.com/RI85mzw5pe — SportsCenter (@SportsCenter) 29. Mai 2018

G1 SAS 92 - 113G2 SAS 101 - 116G3110 - 97 SASG4 GSW 90 - 103G5 SAS 91 - 99G1 NOP 101 - 123G2 NOP 116 - 121G3 GSW 100 - 119G4118 - 92 NOPG5 NOP 104 - 113G1119 - 106 HOUG2 GSW 105 - 127G3 HOU 85 - 126G495 - 92 GSWG5 GSW 94 - 98G6 HOU 86 - 115G7101 - 92 HOUD'Rockets haten d'Finals schonns virun den Aen, ma d'Ekipp ëm d'Superstars Stephen Curry, Kevin Durant a Klay Thompson konnt sech um Enn duerchsetzen. Den James Harden vun de Houston Rockets huet alles drugesat, fir d'Finals ze erreechen, ma um Enn huet et un der néideger Konsequenz am 7. an decisive Match gefeelt. Si hunn nämlech hei ganzer 27 Dräier hannerteneen donieft geschoss an esou Golden State d'Dier opgemaach fir d'Titelverdeedegung.

Hibléck op d'NBA-Finals

D'Golden State Warriors ginn als klore Favorit an d'Finals, lescht Saison konnte si schonns kloer géint Cleveland gewannen an do war d'Ekipp vun de Cavaliers nach besser besat. Et ass déi ganz Saison schonns net richteg gutt gelaf bei der Ekipp ëm de Lebron James an et hätt een och schonns ganz fréi kënnen aus de Playoffs falen, wann déi Ekippe méi Qualitéit gehat hätten. Dës Qualitéit steet de Cavaliers elo definitiv géigeniwwer, well d'Warriors si bekannt dofir, dass si all klenge Feeler ganz haart bestrofen. Virun allem si si ëmmer erëm vun hannert der Dräier-Linn ganz geféierlech mat hiren 3 Spëtzespiller. Ee weider Pluspunkt vun de Warriors dierft den Draymond Green sinn. Den Offensiv- an Defensivallrounder ass ee ganz wichtege Spiller am Kader vu Golden State. Et muss een awer och soen, dass Golden State net méi esou souverän ass, ewéi déi lescht Joren, ma an de Finals dierfte si awer an Héichform oplafen, och wann um Fligel den Andre Iguodala wuel blesséiert feele wäert.