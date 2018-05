© Franky Hippert

Ee Roude Léif, deen net dobäi ass, ass de Profi Chris Philipps, deen net vun sengem Veräin, dem polneschen Doublé-Gewënner Legia Warschau, fräigestallt gouf. Den FLF-Nationaltrainer Luc Holtz hëlt an dësem Fall kee Blat virun de Mond.





Extrait Luc Holtz



Natierlech gouf et am Ufank eng riseg Enttäuschung a kee Versteesdemech, fir esou eng Decisioun vun engem Veräin. Engem Spiller, deen 2 Lännermatcher wëll spillen, dat ze verweigeren, fënnt de Luc Holtz irresponsabel. Dofir veruerteelt de Lëtzebuerger Nationaltrainer och esou en Denken an Handelen.Elo weess een awer zu Lëtzebuerg, mat wat ee muss schaffen.Donieft präziséiert de Luc Holtz awer och, datt d'Fifa et de Verbänn net einfach gemaach huet, andeems déi international Federatioun einfach gesot hätt, datt d'Spiller fir eng Period musse fräigestallt ginn, fir dat d'Natioune sech op d'Weltmeeschterschaft kënne virbereeden.Déi Spiller, déi do sinn, sinn all a Form. D’Qualitéit vum Training ass héich an den Ekippegeescht bei de Roude Léiwe ganz gutt, esou de Luc Holtz op der Pressekonferenz den Dag virum Match.